Annesiyle derdi bitmiyor! Seren Serengil bütün annelerin çocuklarını ayırdığını iddia etti

Sevilen magazin programı "Söylemezsem Olmaz", yorumcuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil eşliğinde yoluna devam ediyor. Yorumcuların her biri sansasyonel isimler olsa da, Seren Serengil bu konuda ekip arkadaşlarını gölgede bırakıyor.

Uzun zamandır, Seren Serengil'in herhangi bir sansasyona karışmadığı ya da gaf yapmadığı bir hafta bile olmadı. Son dönemde de annesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor. Annesini, "Camdaki Kız" dizisinin takıntılı annesi Feride'ye bile benzetti.

Bir öyle bir böyle

Seren Serengil, aileden yana çok dertli bir isim. Ünlü Yeşilçam oyuncusu Öztürk Serengil ve varlıklı bir aileden gelen Nevin Teoman'ın kızı olarak zenginliğin içine doğdu. Ancak ailesinin boşanmasını bir türlü atlatamadı ve özellikle annesine tepki gösterdi. "Bekaretimi anneme inat verdim" açıklaması hala akıllarda. Geçtiğimiz haftalarda da annesinin kendisini sevmediğini söylemişti. Ama fikri değişmiş gibi görünüyor.

Bugünkü programda Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil uzun uzun annelerini çekiştirdi. Seren Serengil daha da ileri giderek, bütün annelerin çocuk ayırt ettiğini söyledi.