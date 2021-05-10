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  4. Annesiyle derdi bitmiyor! Seren Serengil bütün annelerin çocuklarını ayırdığını iddia etti

Annesiyle derdi bitmiyor! Seren Serengil bütün annelerin çocuklarını ayırdığını iddia etti

10.05.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen magazin programı "Söylemezsem Olmaz"ın sunucularından Seren Serengil, yeni bir gafa imza attı. Sık sık annesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Seren Serengil, annelerin çocuk ayırt ettiğini söyledi.

Annesiyle derdi bitmiyor! Seren Serengil bütün annelerin çocuklarını ayırdığını iddia etti

Sevilen magazin programı "Söylemezsem Olmaz", yorumcuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil eşliğinde yoluna devam ediyor. Yorumcuların her biri sansasyonel isimler olsa da, Seren Serengil bu konuda ekip arkadaşlarını gölgede bırakıyor.

Uzun zamandır, Seren Serengil'in herhangi bir sansasyona karışmadığı ya da gaf yapmadığı bir hafta bile olmadı. Son dönemde de annesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemden düşmüyor. Annesini, "Camdaki Kız" dizisinin takıntılı annesi Feride'ye bile benzetti.

Bir öyle bir böyle

Seren Serengil

Seren Serengil, aileden yana çok dertli bir isim. Ünlü Yeşilçam oyuncusu Öztürk Serengil ve varlıklı bir aileden gelen Nevin Teoman'ın kızı olarak zenginliğin içine doğdu. Ancak ailesinin boşanmasını bir türlü atlatamadı ve özellikle annesine tepki gösterdi. "Bekaretimi anneme inat verdim" açıklaması hala akıllarda. Geçtiğimiz haftalarda da annesinin kendisini sevmediğini söylemişti. Ama fikri değişmiş gibi görünüyor.

Seren Serengil Arto Bircan Bali

Bugünkü programda Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil uzun uzun annelerini çekiştirdi. Seren Serengil daha da ileri giderek, bütün annelerin çocuk ayırt ettiğini söyledi.

Annesinin favori kızı

Seren Serengil Nevin Teoman

Diğerlerinden daha küçük ve duygusal olduğu için annesinin onu kayırdığını söyleyen Seren Serengil, "Ablalarımın kocaları başında, hayatları düzenli. Ben aile kuramadım, çocuğum olmadı. Annemden başka kimsem yok. Hayatımız boyunca her şeyi onunla birlikte göğüsledik." dedi.

Ablasına "yılan" dedi

Seren Serengil Nevin Teoman

Öte yandan, aile içi anlaşmazlıkları da ortaya dökmekten çekinmeyen Seren Serengil, "Büyük ablam annemin bana olan sevgisini hazmedemiyor. Arada anneme yağcılıklar yapıyor ama işe yaramıyor. Çünkü ben iyi kalpliyim, annem beni seviyor." dedi. Arto ve Bircan Bali, ablasını programa bağlayıp söz hakkı vermek isteyince de bombayı patlattı: "Ona söz hakkı yok. Yılanlıklar yaptığı için o hakkını kaybetti!"

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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hiç düzenli hayatiniz yok anlatmanada gerek yok

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