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Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da zabıta memuru Mehmet Kemal T.

Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da zabıta memuru Mehmet Kemal T. (26), evde annesi Şerife A. (46) ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı olarak kaçıp, ekip arkadaşlarından yardım isteyen Hasan A. ameliyata alınırken, Mehmet Kemal T. polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı Şerife A.'nın evine gitti. Bir süre sonra eve, Serik Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan Mehmet Kemal T. geldi. Kapının geç açılmasından şüphelenen Mehmet Kemal T., yatak odasının kapısının kilitli olduğunu fark edince annesi Şerife A.'dan açmasını istedi.
KAPIYI KIRIP AÇTI
Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen Mehmet Kemal T., kapıyı kırıp içeri girince Hasan A. ile karşılaştı. Mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı halde sokağa fırlayan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet Kemal T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı

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