Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı (2)

TUTUKLANDI\nAntalya'da, evde annesi \u015eerife A. ile birlikte yakalad\u0131\u011f\u0131 polis memuru Hasan A.'y\u0131 3 yerinden b\u0131\u00e7aklayarak, a\u011f\u0131r yaralayan zab\u0131ta memuru Mehmet Kemal Topal, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i hakimlik taraf\u0131ndan tutukland\u0131.PARTNERBunu sak\u0131n yapmay\u0131n! Makyajla uyursan\u0131z...Cami in\u015faat\u0131nda \u00e7\u00f6kme: 2 i\u015f\u00e7i yaral\u0131Manavgat\u2019ta ka\u00e7ak i\u00e7ki operasyonu
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