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Annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Antalya'da, evde annesi Şerife A.

TUTUKLANDI
Antalya'da, evde annesi Şerife A. ile birlikte yakaladığı polis memuru Hasan A.'yı 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan zabıta memuru Mehmet Kemal Topal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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