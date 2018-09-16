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Annesiyle halı yıkayan çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

Konya'da 8 Eylül'de sokakta halı yıkayan annesine yardım ederken aniden baygınlık geçiren 9 yaşındaki çocuğun başına kurşun isabet ettiği anlaşıldı - Anne Bayramiye Gündüz: - "Oğlumun başında kurşun olduğunu çekilen filmde öğrendik, kurşunu çıkarmadılar. Kurşunun, 500 metre yakınlardan geldiğini söylediler"

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 8 gün önce sokakta halı yıkayan annesine yardım ederken aniden baygınlık geçiren 9 yaşındaki çocuğun başına kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi'nde anne Bayramiye Gündüz, oğlu Osman ile 8 Eylül Cumartesi günü sokaktaki çeşmeye halı yıkama gitti.

Halı yıkamaya başladıktan yaklaşık yirmi dakika sonra oğlu Osman'ın aniden yere yığıldığını gören anne Gündüz, çocuğunu yorulduğunu düşünerek eve götürdü.

İstifra etmesi ve rahatsızlanması üzerine annesi tarafından Kadınhanı Devlet Hastanesine götürülen Osman Gündüz, Konya Numune Hastanesine sevk edildi.

Hastanede çekilen tomografide çocuğun başına mermi çekirdeği girdiği tespit edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Gündüz, 4 gün yoğun bakım servisinde kaldı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve hastanedeki tedavisi devam eden Gündüz'ün, bir süre çenesindeki mermiyle hayatını sürdüreceği belirtildi.

- "Kurşun olduğunu çekilen filimde öğrendik"

Anne Bayramiye Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşme başında halı yıkarken oğlu Osman ve kızının kendisine yardım ettiğini söyledi.

Oğlunun aniden yere yığıldığını, ilk etapta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten anne Gündüz, oğlunun başına mermi isabet ettiğini hastanede öğrendiklerini dile getirdi.

Gündüz, yaşadıkları şoku uzun süre atlamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yün yatak vardı, onu da yıkayalım dedik. O sırada yıkadığımız halıyı dayadığımız duvarın dibine Osman oturdu ve 3 dakika sonra da düştü. Korktuk, olduğumuz yerde donduk kaldık. Sabaha karşı da hastaneye getirdik. Babası da evde yoktu. Oğlumun başında kurşun olduğunu çekilen filmde öğrendik.

Kurşunu çıkarmadılar. Kurşunun, 500 metre yakınlardan geldiğini söylediler. Kurşun başının üstünden girmiş."

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Anahtar Kelimeler:
Konya maganda mermi

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