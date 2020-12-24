HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Annesiyle kendisini darbeden ağabeyi serbest kalan genç kız: Bizi ölümle tehdit ediyor

Annesiyle kendisini darbeden ağabeyi serbest kalan genç kız: Bizi ölümle tehdit ediyor

24.12.2020 17:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde, babasından boşanan annesi Sultan Kara (40) ile kız kardeşi Cansel D.'yi (21), mal paylaşımı nedeniyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan İ.D. (24), sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı. Ağabeyinin serbest bırakılmasının ardından kendilerini ölümle tehdit etmeye başladığını iddia ederek, polise şikayetçi olan Cansel D. ifadesinde, "Olay aile içi mal paylaşımı ve maddi konular nedeniyle oldu. Abim sürekli olarak hem annemi hem de beni ölümle tehdit ediyor" dedi.

İddiaya göre, İ.D., 21 Aralık Pazartesi günü, bir süre önce babasından boşanıp, 3 çocuğuyla birlikte yaşayan annesi Sultan Kara'nın Yayakent Mahallesi'ndeki evine geldi. Yine iddiaya göre, babasıyla aralarında mal paylaşımı nedeniyle problem olan annesiyle tartışmaya başladı. İ.D., tartışma sırasında annesini darbetti. Ertesi gün yeniden annesinin evine gelen İ.D., bu kez de kardeşi Cansel D.'yi dövdü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.D.'yi gözaltına aldı. İ.D. gözaltına alınırken, iddiaya göre "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdı. İ.D. polisteki ifadesinde ise, "Kimseyi darbetmek için gitmedim. Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle konuşmaya gittim ama beni tahrik ettiler" dedi. İ.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

bb5ab5be5b37a46a90c1ea5d28ce5acc

'BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

Olaydan sonra hastaneden darp raporu alan Cansel D. ise, ağabeyinin serbest kalmasının ardından kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla bugün Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, İ.D.'den şikayetçi oldu. Genç kız, polisteki ifadesinde, olayın aile için mal paylaşımından kaynaklandığını anlatıp, "Annemle babam boşandı. Abim sürekli olarak annemi ve beni tehdit ediyor. Çünkü, kendisi annemle babamın boşanmalarından sonra, kendi üzerine olmayan malları istiyor. Bu yüzden anlaşmazlıklar çıkıyor. Son olarak geçen 22 Aralık Salı günü geldi ve beni darbetti. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Ancak, mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından akrabalar ile haber gönderip, bizi öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyor" dedi.

'AKRABALARIMIZ ONU DESTEKLİYOR'

Cansel D., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "İlk olarak geçen pazartesi günü abim İsmail D. annemi darbetti. Ertesi günde beni darbedip, burnumu kırdı. Daha sonra yere atarak tekmelemeye ve yumruklamaya başladı. Sol elimde sıkıntı var. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Polisler ifadesini almak için karakola götürdü. Ancak ifadesinde, 'Pişman değilim, çıkınca aynısını yapacağım' dedi. Akrabalarım, 'Erkektir yapar' kafasında olduğu için ona destek çıktılar. Bunun üzerine mahkemeden herhangi bir sonuç çıkmadı. Uzaklaştırma bile verilmedi. Sonrasında ağabeyim İ. D., akrabalarımızı arayıp bizi er ya da geç öldüreceğini söylüyor. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Tam aksine akrabalarımız onu destekliyor. Benim gücüm yetmiyor. Gidebileceğimiz güvenli hiçbir yer yok. Lütfen sesimiz olun bize yardım edin" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Aktif karbon nedir? Aktif karbon filtresi ne işe yarar?Aktif karbon nedir? Aktif karbon filtresi ne işe yarar?
Uzman erbaş başvuruları başladı!Uzman erbaş başvuruları başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Önce öldürdü sonra intihar etti

Önce öldürdü sonra intihar etti

Aktif karbon nedir? Aktif karbon filtresi ne işe yarar?

Aktif karbon nedir? Aktif karbon filtresi ne işe yarar?

Büyükçekmece'de 10 gün önce evlendiği eşini öldüren zanlıya müebbet hapis

10 gün önce evlendiği eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Cinayet şüphelileri 16 ay sonra yakalandılar

Cinayet şüphelileri 16 ay sonra yakalandılar

Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları'nı söyleyen hastanın görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Ameliyatta 'Gesi Bağları'nı söyledi, sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.