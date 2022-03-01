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  4. Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar! "Kimseye anlatma, istihbarat gelir seni alır

Annesiyle konuşan esir Rus askerinden korkunç iddialar! "Kimseye anlatma, istihbarat gelir seni alır

01.03.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve annesiyle telefonda görüşmesine izin verilen Rus askeri korkunç iddialarda bulundu. Rus askeri, Rus ordusu komutanlarıyla ilgili olarak "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu. Annesine anlattıklarının ardından Rus askeri annesini, "Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır." diyerek uyardı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken korkunç iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen Rus askerinin görüntülerini yayınladı. Annesi ile telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.

"KİMSEYE ANLATMA"

Esir asker annesiyle konuşmasında, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya Ukrayna
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