Annesiyle Rusça konuştu diye kavga etti! Genç kız sevgilisini bıçakladı...

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve G.Ü.Y. (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada G.Ü.Y.'nin annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan G.Ü.Y. telefon görüşmesi bittikten sonra kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş ise iddiaya göre, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun? Ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla yürüdü. Bu sırada eline ekmek bıçağı alan G.Ü.Y.'nin 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Katil zanlısı G.Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Kuşadası Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

