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Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 00:58 | Son Güncelleme

ADANA'da O.Ö.

Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da O.Ö. (17), annesi ile tartıştığı öne sürülen babası İbrahim Ö.'yü (39) bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan O.Ö., saklandığı bir bakkal dükkanında polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. Çok kan kaybeden İbrahim Ö., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin birkaç yüz metre uzağındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. O.Ö.'yü Emniyet Müdürlüğü'ne götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Annesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladıAnnesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladıAnnesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladıAnnesiyle tartışan babasını bıçakla ağır yaraladı

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