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Annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:01 | Son Güncelleme

Yakalanan lise öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Antalya'da, annesiyle tartışan babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi S.B'nin, Çocukları Koruma Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen lise öğrencisi S.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde dün, eşi Hatice B. ile borç ödemesi nedeniyle tartışan Halil İbrahim B'yi üç yerinden bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi S.B, gözaltına alınmıştı.

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