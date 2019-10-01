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Annesiz 12 yavruyu besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 08:44 | Son Güncelleme

Ordu’da anneleri ölen köpek yavrularını bir otelin işletmeni sahiplenerek koruma altına aldı.Kabadüz ilçesi Eminem Mesire Alanı’nda bulunan dağevinin işletmesini yapan Emre Alaçam, anneleri ölen 12 yavruyu besleyerek örnek bir davranışa imza attı.Hızla büyüyen yavrularla gün boyu ilgilenen Alaçam, restoranında artan yiyeceklerle yavruları besliyor.

Annesiz 12 yavruyu besliyor

Ordu’da anneleri ölen köpek yavrularını bir otelin işletmeni sahiplenerek koruma altına aldı.
Kabadüz ilçesi Eminem Mesire Alanı’nda bulunan dağevinin işletmesini yapan Emre Alaçam, anneleri ölen 12 yavruyu besleyerek örnek bir davranışa imza attı.
Hızla büyüyen yavrularla gün boyu ilgilenen Alaçam, restoranında artan yiyeceklerle yavruları besliyor. Yavruların annelerinin öldüğünü ifade eden Alaçam, “Anneleri ölen yavruları başıboş bırakmak istemedim. Onları ilk olarak koruma altına aldım. Restorandan artan yiyeceklerle ve satın aldığım sütle yavruları düzenli olarak besliyorum. Hayvanları seven herkes benim yaptığımı yapardı. Yavrulara büyüyene kadar bakacağım” dedi.

Annesiz 12 yavruyu besliyor

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