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Annesiz kalan iki kuzuyu evinde büyütüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:02 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde oturan beş çocuk sahibi kadın, doğumda annelerini ve kardeşlerini kaybeden iki kuzuyu evinde besliyor - Yaklaşık bir haftadır evde bakılan ve günde biberonla 3-4 litre inek sütü tüketen kuzular, aile fertlerinin ve komşuların da maskotu oldu

ÇANAKKALE (AA) - SABAHATTİN SALLAMA - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde oturan beş çocuk sahibi kadın, bir hafta önce doğumda annelerini ve kardeşlerini kaybeden iki kuzuyu evinde biberonla besliyor.

İlçede yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan Eroğlu ailesinin koyunlarından biri geçen hafta doğum sırasında öldü.

Üçüz doğuran koyunun kuzularından biri de kısa süre sonra ölünce beş çocuk annesi Hatice Eroğlu, diğer iki kuzuyu yaşatmak için eve aldı. Yaklaşık bir haftadır evde biberonla beslenen kuzular, aile fertlerinin ve komşuların da maskotu oldu.

Hatice Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalar soğuk olunca kuzuları eve almaya karar verdiğini söyledi.

Kuzuların anne sütü görmediğini ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yavrulara biberonla inek sütü veriyorum. Günlük 3-4 litre süt tüketiyorlar. Kuzular eve ilk geldiğinde ortanca oğlum biraz alışamamıştı ancak şimdi ailemizin maskotu oldular. Hayvanların rahat etmesi için odanın zeminine fazladan halı ve battaniye koydum. Genellikle evin bir köşesinde iki koltukla duvar arasında kalıyorlar. Kuzuların dışkısını alıp evi günde 2-3 kez çamaşır suyuyla temizliyorum."

- "Sokağa, çarşıya ve alışverişe birlikte gidiyoruz"

Eroğlu, ahırlarında 22 küçükbaş ve 16 büyükbaş hayvan beslediğini dile getirerek, bu kuzuları yaşatmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kuzuları sütten kesilinceye kadar evde besleyeceğini ifade eden Eroğlu, "Onlar artık beni anne biliyor. Sokağa, çarşıya ve alışverişe birlikte gidiyoruz. Çevredekiler de bu duruma alıştı. Komşularımız ilk başlar da yadırgıyordu ancak şimdi onlar da çok seviyor. Biraz daha büyüsünler, sütten kesilsinler bahçeye diğer hayvanların yanına salacağım." dedi.

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Çanakkale kuzu

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