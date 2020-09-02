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Annesiz kalan kedilere annelik yapan kurtarma köpeği

İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2020 08:27 | Son Güncelleme

Yavrularını kaybeden bir kurtarma köpeği, annesiz kalan kedilere anne oldu.

Annesiz kalan kedilere annelik yapan kurtarma köpeği

Avustralya çoban köpeği kırması olan Georgia, Amerika-Meksika sınırına yakın bir benzin istasyonunda bulunarak kurtarılmıştı. İlk tedavisine başlandıktan kısa bir süre sonra Georgia’nın hamile olduğu keşfedildi. Ancak Georgia erken doğan tüm yavrularını ne yazık ki kaybetti. Georgia’yı kurtaran ekibin başındaki Anita Osa, yavrularını kaybettikten sonra Georgia’nın büyük bir kalp kırıklığı yaşadığını söyledi.

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ABC 15’e konuşan Anita “Daha önce hiç tüm yavrusunu kaybeden bir anne köpek sahibi olmamıştım. Georgia tamamen deliye dönmüştü ve çok üzgündü. Yavrularını arıyordu ve bebeklerini bulmaya çalışırken üzerine yatması için koyduğumuz yatağı parçalamıştı” dedi.

Georgia’nın kırık kalbini iyileştirmek için Anita sosyal medyada bir post yayınladı ve anneye ihtiyaç duyan yavru aramaya başladı. Sonunda Anita’nın çağrısına bakıma muhtaç üç annesiz yavru kedi olduğu yanıtı geldi. Yavru kedileri kabul edeceğinden endişelense de Georgia ve kedileri tanıştıran Anita “Onları çok dikkatli bir şekilde tanıştıdım. İlk önce bir tanesini getirdim ve koklamasına izin verdim, kediyi kabul etmiş görünüyordu. Böylece diğerlerini de getirdim. Bir anda sakinleştiğini görmek inanılmazdı. Bence kediler Georgia’nın köpek olduğundan habersiz” dedi.

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Şaşırtıcı bir şekilde kediler kabullenen Georgia’nın süt üretiminin düşük olduğunu söyleyen Anita “Kediler de Georgia’ya iyi geliyor. Georgia onları temizliyor ve bağları çok güçlü. Bunu görmek inanılmaz, yavru kedileri sanki kendi bebeğiymiş gibi koruyor” dedi.

Yavru kedileri kabul eden tek kişi Georgia değil, kendini kedi insanı olarak tanımlamadığını söyleyen Anita da yavruları sevimli bulduğunu itiraf etti. Evlat edinilen üç yavru kediyle birlikte aile genişlemiş görünüyor.

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