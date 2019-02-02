HACER ÖZTÜRK - Ordu'da hayvansever Anıl Sinan Er, annesiz kalan 5 yavru köpeği sağlıklı beslenebilmeleri için koruma altında bulunan 7 yavrusu olan köpeğin emzirmesi amacıyla her gün aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne getiriyor.

Gürgentepe ilçesinde bir süre önce sahipsiz kalan 5 yavru köpek, Ordu Valiliği ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Karadeniz Temsilciliği tarafından koruma altına alındı.

Sahipsiz yavruları daha sonra Ünye'de yaşayan hayvansever Anıl Sinan Er sahiplendi.

İlçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu evde 5 yavru köpeği mama ile besleyen Er, anne sütü alabilmeleri için de günde bir kez aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne getiriyor. Yavru köpekleri, burada koruma altında bulunan 7 yavrusu olan köpek emziriyor.

- "Yavruları hiç yadırgamadan emzirdi"

Anıl Sinan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini ve imkanları ölçüsünde de ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

Yavruların annesiz kalmasından etkilendiğini ve bu nedenle de sahiplenmeye karar verdiğini anlatan Er, yavru köpeklere evinde baktığını ifade etti.