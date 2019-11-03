HABER

Annesiz yavru köpeği biberonla besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesi sahilinde 3 günlük yavru köpek kendisini bulan genç kız sayesinde hayata tutundu.Gezintiye çıktığı sahilde gelen sesler üzerine henüz göbek bağı düşmemiş, gözleri bile açılmamış halde yavru bir köpek bulan Zübeyde Kelle adlı genç kız, çevrede minik köpeğin annesini aradı ancak tüm çabasına rağmen anne köpekle ilgili bir sonuç alamadı.

Mersin’in Erdemli ilçesi sahilinde 3 günlük yavru köpek kendisini bulan genç kız sayesinde hayata tutundu.
Gezintiye çıktığı sahilde gelen sesler üzerine henüz göbek bağı düşmemiş, gözleri bile açılmamış halde yavru bir köpek bulan Zübeyde Kelle adlı genç kız, çevrede minik köpeğin annesini aradı ancak tüm çabasına rağmen anne köpekle ilgili bir sonuç alamadı. Genç kız ölüme terk etmek istemediği minik yavruyu bir kliniğe getirerek burada temizlenip bakımının yapılmasını sağladı. Beslenme saatlerinde kliniğe gelen genç kız henüz ismi bile olmayan minik yavruyu biberon ile besliyor.
Sevimli yavruyu sahilde gezinti esnasında gelen sesler üzerine fark ettiğini belirten Zübeyde Kelle, "Minik yavruyu sahilde buldum. Annesizdi, annesi terk etmiş. Kliniğe getirdim, şu an burada kalıyor, burada besliyoruz. Veterinerimiz 3 günlük olduğunu söyledi" dedi.

"Dışarıda kalsaydı yaşayamazdı"
Minik yavruyu biberonla beslendiklerini ifade eden Kelle, "Annesi terk etmiş. Biberonla süt vererek besliyoruz. Anne yokluğunu hissetmesin diye sıcak su ile sağladığımız bir ortamda yatırıyoruz. Hava soğuk zaten. Dışarıda kalsaydı yaşayamazdı. Sıcak bile olsa annesiz bir köpek dışarıda yaşayamaz, hele hele 3 günlük bir yavru. Mecburen birinin annelik yapması gerekiyordu. Ona da klinikte biz sahip çıkıyoruz" diye konuştu.
Kelle, yavru köpeğe kalıcı bir aile tarafından bakılmasının isabetli bir karar olacağını da kaydetti.
Özel klinikteki bakımın ardından sağlığına kavuşan minik yavru şimdi şefkatli bir hayvanseverin kendisini sahiplenmesini bekliyor.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Sırtında içi taş dolu çantayla ölüme böyle gittiSırtında içi taş dolu çantayla ölüme böyle gitti
Suların çekildiği baraj havadan görüntülendiSuların çekildiği baraj havadan görüntülendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.