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Anneye doğum günü mesajı: Anneye gönderilecek en anlamlı, güzel ve duygusal doğum günü mesajları

08.05.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her insanın varlığını borçlu, sevgisine, şefkatine muhtaç olduğumu anneleri her gün mutlu etmek önemlidir. Özellikle anneler günü ya da doğum günü gibi özel günlerde onları unutmamak gerekir. Bazen okul, iş ya da farklı nedenlerle evlatlar annelerinden uzakta kalabilir doğum günlerinde yanlarında olamayabilir. O zaman duyguları ifade eden sevgi dolu kısa mesajlarla onların gönlünü almak mümkün olur.

Anneye doğum günü mesajı: Anneye gönderilecek en anlamlı, güzel ve duygusal doğum günü mesajları

Anneleri mutlu ve memnun etmek her evladın görevi sayılır. Doğum günlerinde gönderilecek kısa ya da uzun bir mesaj onun gönlünü hoş edecek ve gününü güzelleştirecektir. Bir evladın annesine göndereceği anlamlı, duygusal, güzel bir doğum günü mesajı onun yüzünü güldürecektir. Bir anneye doğum günü mesajı atmak onun bu anlamlı ve özel gününü daha da anlamlı hale getirecektir. Anneye en anlamlı doğum günü mesajları göndermek için aşağıdaki önerilerden faydalanabilir annenize ve ona aktarmak istediğiniz duygularınıza en uygun olan mesajlardan birini seçerek ona gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz mesaja sevimli emojiler eklemeyi de unutmayın.

Anneye gönderilecek doğum günü sözleri

Evladının varlığı ile mutlu olan anneleri birkaç sözcükle daha da mutlu etmek çok kolaydır. Her anne evladının sevgisini hissettikçe hayata daha da bağlanır. Onun bir tatlı sözüyle tüm günü güzelleşir. İçten, duygusal, sevgi dolu bir mesajla onların yüzünü güldürmek, evladı yanındaymış gibi hissettirmek de mümkün olur. Kısa ya da uzun olduğu fark etmeksizin anneye en güzel doğum günü mesajları göndermek için aşağıda listelenen mesajlardan faydalanabilirsiniz. Ona gönderebileceğiniz en anlamlı, en güzel en duygusal doğum günü mesajları seçeneklerini aşağıda görebilirsiniz.

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Anneye kısa ve duygusal doğum günü mesajı

  • Gönlümün sultanı, kalbimin kraliçesi anneciğim; doğum gününü kutlar ellerinden, yanaklarından öperim.
  • Dünyada cenneti bulduğum annem, sen benim biricik, güzeller güzeli annemsin. Doğum günün kutlu olsun, nice doğum günlerini birlikte kutlamamız dileğiyle. Seni çok seviyorum.
  • Benim canım, benim bir tanecik annem. Yüreğime özenle ektiğin tüm sevgi tohumları her yıl bugün daha da canlı çiçekler açıyor. İyi ki varsın canım annem.
  • Annelerin en güzeli, yeni yaşın sana huzur, sağlık, mutluluk getirsin. Nice yıllar hep birlikte olalım.
  • Anneciğim, seni canımdan çok seviyorum. Sana olan sevgimi kelimelere sığdırmak o kadar zor ki. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın.
  • İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim annem olmuşsun. Doğum günün kutlu olsun.
  • Senin evladın olduğum için kendimi hep çok şanslı hissettim. İyi ki doğmuşsun da benim annem olmuşsun. Sen annelerin bir tanesisin. Doğum günün kutlu mutlu olsun annem.

Anneye uzun ve duygusal doğum günü mesajı

  • Beni sevgisiyle büyüten, bu yaşa getiren canım anneciğim. Bu yıl yanında olamadım ama sana söz veriyorum bunu telafi edeceğim. İyi ki doğdun iyi ki varsın güzeller güzeli anneciğim. Seni çok seviyorum, iyi ki benim annem olmuşsun.
  • Kahramanım, yuvam, sığınağım canım annem. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum. Zaman hızlı hızlı geçsin de kucağına koşayım istiyorum. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Nice yaşlarında hep birlikte olmayı diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun.
  • Doğduğum ilk günden beri beni sevginle, şefkatinle sarıp sarmalayan canım anneciğim. Hayatım her döneminde, her zaman bana ilham oldun. Sen yanımda yokken aldığım nefes öyle anlamsız ki. Seni çok seviyorum bir tanecik anneciğim. En kısa zamanda yanına geleceğim. İyi ki varsın, iyi ki benim annemsin.

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