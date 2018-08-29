MAGAZİN

Anneye son bakış! Genç oyuncuyu zor gününde yalnız bırakmadılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

Anneye son bakış! Genç oyuncuyu zor gününde yalnız bırakmadılar

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin genç oyuncularından Alperen Khamis’in anneannesi ve annesi Haziran ayında talihsiz bir trafik kazası geçirmişti.

Kaza sonrası Khamis’in anneannesi olay yerinde hayatını kaybetmiş annesi Nilgün Aksu ise yoğun bakıma alınmıştı.Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Nilgün Aksu hayatını kaybetti.

Aksu için Tarabya Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, Khamis’in okul arkadaşları ile rol aldığı dizi oyuncuları Zeyno Gönenç, Ferdi Akarnur, Mehmet Baran Erdoğan, dizinin yapımcısı Birol Güven ve eski model Yaşar Alptekin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Törende Khamis taziyeleri kabul ederken, dizide annesini canlandıran Zeyno Gönenç genç oyuncunun yanından ayrılmadı.


PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettilerÜnlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler
Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e: Kim seninle evlenir ki?Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e: Kim seninle evlenir ki?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nilgün aksu çocuklar duymasın kanal d Alperen Khamis

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nur Yerlitaş'ın hastanede çekilen son görüntüsü!

Nur Yerlitaş'ın hastanede çekilen son görüntüsü!

Eşine mekan kapattı

Eşine mekan kapattı

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e: Kim seninle evlenir ki?

Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e: Kim seninle evlenir ki?

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Leyla Bilginel'in masrafsız tatili

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk yaşıyor mu? Cansu açıkladı

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk yaşıyor mu? Cansu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.