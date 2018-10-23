Anneyle kızına sokak köpekleri saldırdı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, anne ile kızının sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Kervansaray Mahallesinde bir apartmanın önünde okul servisi bekleyen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice A. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kızının yardım çığlıklarına koşan anne Sinem A. da saldırıya maruz kaldı.
Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla kurtarılan anne ile kızı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Anne ve kızının saldırıya uğradığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayın yaşandığı apartmanın altında fırın işleten Çelebi Özçelik, AA muhabirine, sabah saatlerinde bağırtı duyup dışarı çıktığını belirterek, "Bir köpek çocuğu ısırıyordu. Çocuğun eli yüzü kan içindeydi. Çocuğu bu şekilde görünce elim ayağım kesildi, perişan oldum. Köpeği o anda tekmelemeye başladım. Komşular geldi, müdahale ettik." dedi.
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