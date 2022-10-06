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Annie Ernaux kimdir? 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Annie Ernaux aslen nereli ve kaç yaşında?

06.10.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan ve her yıl başka bir sanatçıyı şereflendiren Nobel Edebiyat Ödülleri'nin 2022'deki sahibi Annie Ernaux oldu. Annie Ernaux'un kim olduğu ve hayatı gelişme sonrası merak ediliyor. Peki Annie Ernaux kimdir? Annie Ernaux kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Annie Ernaux kimdir? 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Annie Ernaux aslen nereli ve kaç yaşında?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl, kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya çıkarmadaki cesareti ve nesnel keskinliği nedeniyle Annie Ernaux'a verildi. Gelişme sonrası Annie Ernaux hakkında, arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor. Peki Annie Ernaux kimdir?

ANNIE ERNAUX KİMDİR?

1 Eylül 1940'ta, Fransa'nın Lillebonne kasabasında doğdu; çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi.

Rouen ve ardından Bordeaux üniversitelerinde okudu, okul öğretmeni olmaya hak kazandı ve modern edebiyatta daha yüksek bir derece kazandı. Bir süre Marivaux'da bitmemiş bir tez projesinde çalıştı. 1970'lerin başında, Bonneville Lycée'de, Annecy-le-Vieux'deki Évire kolejinde, daha sonra Pontoise'de , Ulusal Uzaktan Eğitim Merkezi'ne (Centre national d'enseignement à Distance - CNED) katılmadan önce öğretmenlik yaptı.

Edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı.
Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu. Evlilik, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yaşam ve onu oluşturan kültürel, siyasi, tarihi olaylara yer veren eserlere imza attı. Başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü.

Annie Ernaux edebi kariyerine 1974 yılında otobiyografik bir roman olan Les Armoires vides (Cleaned Out) ile başladı.

Kariyerinin çok başlarında, otobiyografiye odaklanmak için kurgudan uzaklaştı. Çalışmaları, tarihi ve bireysel deneyimleri birleştirir: Ebeveynlerinin sosyal gelişimini (La place, La honte), gençlik yıllarını (Ce qu'ils disent ou rien), evliliğini (La femme gelée), Doğu Avrupalı bir adamla olan tutkulu ilişkisini (Passion simple), onun kürtaj (L'événement), Alzheimer hastalığı (Je ne suis pas sortie de ma nuit), annesinin ölümü (Une femme) ve meme kanseri (L'usage de la photo). Ernaux ayrıca Frédéric-Yves Jeannet ile birlikte L'écriture comme un couteau (Bıçak kadar Keskin Yazmak) yazdı.


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nobel edebiyat ödülü yaşında ele aktan
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