Anno 1800 Epic Games Store'a özel olacak!

Yapılan açıklamada oyunu Steam'den ön siparişle satın alan kullanıcıların aynen Steam'den oynamaya devam edebileceği belirtiliyor. 16 Nisan'da çıkış yapacak olan oyun için alınan bu son dakika kararı akıllara Metro Exodus vakasını getiriyor ancak bu kez arada bir fark var. Oyuncular Anno 1800'ü çıkış tarihi olan 16 Nisan'a dek Steam üzerinden ön siparişle satın almaya devam edebilecekler. Oyun, bu tarihten sonra dijital olarak yalnızca Uplay ve Epic Games Store üzerinden satın alınabilecek.

Ubisoft, oyunun Steam deneyimiyle diğer mağazadaki deneyimler arasında hiçbir fark bulunmayacağını söylüyor. Anno 1800'ü Steam'den alıp oynayan oyuncular bütün içerikleri, güncellemeleri ve yamaları eksiksiz biçimde alacaklar. Hatta oyunu farklı platformlardan satın alan oyuncuların birlikte oynaması için de bir engel bulunmuyor.





