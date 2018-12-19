Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığına işaret etti.

Özellikle gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl şeklinde planlandığını aktaran Denemeç, Türkiye'de ilkokullarda okullaşma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş çocuklarda okullaşma oranının ise yüzde 58 dolayında olduğunu dile getiren Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini yüzde 100 oranına çıkarmak. " dedi.

Anaokulu eğitimine erişim konusunda Bakanlığın kapasiteyi artırma planlamalarına ilişkin bilgi veren Denemeç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkanına kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen imkanımız olacağından anaokuluna erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz. "