HABER

Anonsa giden Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 19:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, yunus timinde görevli polis memurunun kullandığı motosikletin gidonu iddiaya göre otomobilin aynasına çarptı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yunus timinde görevli polis memurunun kullandığı motosikletin gidonu iddiaya göre otomobilin aynasına çarptı. Kazada polis memuru M.A.O. (25) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Çırpan Parkı önünde meydana geldi. Merkezden gelen anons üzerine bölgeye giden yunus timinde görevli polis memuru A.A.'nın (27) kullandığı 16 A 4885 plakalı motosikletin gidonu, iddiaya göre şerit değiştiren Mehmet A. (52) yönetimindeki 34 DA 2036 plakalı otomobilin aynasına çarptı. Kazada motosikletten düşen polis memurları A.A. ve M.A.O. yola savruldu. Polislerden A.A.'nın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada M.A.O.'nun sol bileği kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.O., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet A. ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası (2)10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası (2)
Evine, polis ve itfaiyenin yardımıyla girdiEvine, polis ve itfaiyenin yardımıyla girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

Eren Erdem ve Emre İper için tahliye başvurusu!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

AK Parti'den çok sert 'mektup tepkisi!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

Anzer Yaylası'nda gerginlik! Yıkma ara verildi

Anzer Yaylası'nda gerginlik!

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.