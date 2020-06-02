ABD’de gerçekleşen ırkçı eylemler nedeniyle Anonymous korkunç bir video yayınladı ve herkesin büyük korku yaşamasına neden oldu. Videoda yer alan bir karakter her zamanki tipik hacker maskesi takmıştı ve devlet teşkilatlarına tehditler savuruyordu. Onların bu tür eylemlerine artık alıştık diyebiliriz. Ancak videoyu izledikten sonra, bu seferkinin gerçekten de farklı olduğunu anlayacaksınız.

Kendilerini adeta bir film kahramanı gibi gören ve buna göre davranan hacker grubu, gizli siyasi teşkilatları bloke etmesiyle biliniyor. Peki grup üyesi nasıl bir açıklama yaptı? Dilerseniz konuşmasına ayrıntılı olarak bir göz atalım.

'DEVLET MEMURLARI DA HÜKÜM GİYMELİ'

Hacker grubu videoda, “İnsanları öldüren ve suç işleyen devlet memurlarının bizim gibi suçtan hüküm giymeleri gerekir. Aksi takdirde istediklerini yapabilecekleri bir belgeleri olduklarına inanırlar. Yalnızca birkaç kötü polisin tüm iyi polislerin adını lekelediğini iddia edeceksiniz ancak bu kötü polisler, insanlara ve bu kötü polislere ceza vermeyi reddeden sizlere karşı suç işlerken diğer ‘iyi’ polisler orada durursa ne olacak?