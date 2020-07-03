Anonymous, TikTok’u hedef aldı!

Hacktivizm yapan kolektif Anonymous, son aylarda birçok insanın içerik ürettiği video paylaşım uygulaması TikTok’a odaklandı. Grup, Çin hükümetinin aplikasyon yoluyla dünya çapında bir casusluk operasyonu yürüttüğünü iddia ediyor.

Anonymous, 1 Temmuz’da resmi Twitter hesabından “Delete TikTok now” (Hemen TikTok’u sil) çağrısında bulunarak “Eğer TikTok kullanan birini tanıyorsanız, bunun Çin hükümeti tarafından casusluk operasyonu için kullanılan kötü amaçlı bir yazılım olduğunu açıklayın” dedi.

Grup, bu yılın başlarında tersine mühendislik uyguladığını iddia eden bir mühendisin Reddit’te yayınladığı ve son günlerde viral hale gelen bir hikayeyi de paylaştı.

Bu postta mühendis, uygulamada bir dizi güvenlik ve gizlilik ihlali bulunduğunu iddia ederek “Sizden ne kadar fazla bilgi topladıklarını bilmenizi istemiyorlar, tek bir yerde toplanan verilerdeki güvenlik ihlali ise çok büyük” dedi.

Anonymous ise;

“TikTok gelecek beş ila on yıl içindeki siyasi gelişmeleri, pazar erişimini izleyebilmek ve en iyi metodu geliştirebilmek için çocuk ve gençlerin verilerini topluyor. Bu, birçok ülkede toplumları manipüle edebilmek için Çin’in elini güçlendiriyor” açıklamasında bulundu.