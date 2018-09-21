Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!

26 yaşında olmasına rağmen ağırlığı sadece 17 kilo gelen kadın elma ve muz parçalarıyla beslenerek yaşamını sürdürüyor.

Anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!

1 / 17 Kristina Karyagina isimli 26 yaşındaki kadın yıllardır sahip olduğu anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü. Senelerce elma ve muz parçalarıyla beslenen kadın, bir Rus TV yıldızının kendisini hesabında paylaşmasıyla meşhur oldu.

2 / 17 26 yaşındaki Kristina Karyagina isimli Rus kadın, anoreksiya hastalığından muzdarip.

3 / 17 Küçük meyve parçaları dışında hiçbir şey yiyemeyen kadın, ünlü bir TV yıldızı ve sosyal medya fenomeni olan, aynı zamanda eski anoreksiya hastası olan Miss Kokhno'nun kendisini hesabında paylaşmasıyla meşhur oldu.

4 / 17 Tedavisi için gittiği doktorunun "Korku filminde ceset rolü oynayabilirsin" dediği kadın şimdilerde, kendine güvenip durumunu gülerek karşılaması ve tedavi olması için insanlar tarafından bolca destek görüyor.

5 / 17 Yemeyi reddettiği için tehlikeli derecede zayıf olan 26 yaşındaki Karyagina'ya, tedavi edilmezse bir yıl içinde ölebileceği söylendi. Lise yıllarında düzgün yemek yemeyi bıraktığını söyleyen Karyagina'nın kilosu ortalama dört yaşındaki bir çocukla aynı.

6 / 17 Instagramda yaklaşık 520.000 takipçiye sahip olan Maria Kokhno, çok geç olmadan Karyagina'nın tedaviye başlaması için bir kampanya başlattı.

7 / 17 Ünlü Rus Tv yıldızı Maria 'Birisi senin önüne bir yemek koyar ve onu yiyemezsin. Bunun ne demek olduğunu biliyorum.' diye konuştu.

8 / 17 Tedavisi başlatılan Karyagina, tedavinin ikinci gününde, ilk defa elma ya da muzdan başka bir şey yemeyi başardı.

9 / 17 Şimdi genç kadının tedavisinin ilerlemesi ve durumunun daha da düzelmesi bekleniyor.

10 / 17 Uzmanlar ise, aşırı zayıflığın vücutta ciddi bir organ hasarı yaratarak 18 kg - 25 kg arası insanları öldürebileceği konusunda uyarıyor.

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