Anoreksiya hastasıydı, vücut geliştirme şampiyonu oldu!

Küçüklüğünden bu yana egzersiz yapmayı normalden fazla şekilde 'takıntı' haline getiren Emily, öğünlerini atlamaya başlamıştı.

Anoreksiya hastalığından ölmek üzereydi

1 / 29 Çok geçmeden 32 kiloya düşen kız, iki defa hastaneye yatırıldı.

2 / 29 Fakat burada da rahat durmayıp, kendisine takılan beslenme tüpünü söktü.

3 / 29 Ancak, ikinci hastaneye yatışında “hayatını kurtardığını” söylediği bir vücut geliştirme koçu ile tanıştı.

4 / 29 Emily şimdi yaklaşık 50 kilo ağırlığında ve kaslı görünüşüyle 2 yıl önceki halinden eser kalmamış durumda.

5 / 29 Emily, 11 yaşından itibaren gelişen yeme bozukluğunun, okuldaki çocuklar tarafından nasıl alay konusu olduğunu da anlattı.

6 / 29 "Ben asla şişman değildim ama zorbalığa uğradım. Kızların aşağılayıcı yorumlar yaptığını hatırlıyorum." diye konuşan genç kız, 'Kafayı egzersiz yapmakla bozdum ve öğün atlamaya başladım. Kahvaltı yapmadan okula giderdim, sonra öğle yemeğimi bile yemezdim. Evde ise tabağımdaki akşam yemeğini dökerdim." diye ekledi.

7 / 29 Günde sadece bir elma yiyordu Yeme bozukluğunun giderek daha da kötüleştiğini ve ağırlığının 32 kilograma düştüğünü söyleyen Emily "Günde bir elma yiyordum ve sonunda tamamen yemek yemeyi bıraktım. Tam anlamıyla kendimi aç bırakıyordum. Ve hala egzersiz yapıyordum" diye konuştu.

8 / 29 Annesiyle arasının bozulduğunu söyleyen kız "Annem beni zorla yedirmeye çalışırdı ve ben reddederdim. Bu gerçekten ilişkimize bir gerginlik getiriyordu. Bu iblis hastalık size sürekli şişman olduğunuzu ve bir deri bir kemik kalana dek yememeniz gerektiğini söylüyor." diye devam etti.

9 / 29 Anoreksiyadan muzdarip genç, hastalık süresince artık yürüyemez hale geldiğini ve etrafta dolaşmak için tekerlekli sandalye kullandığını da anlattı.

10 / 29 3 yıl sonra sağlığı giderek bozulmuş olan Emily, bir yıl boyunca çocuk ve ergen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı. Hastalık süresince her zaman yorgun olduğunu, vücudunun soğuk ve kan dolaşımının zayıf olduğunu söyleyen Emily'nin bu dönemde saçları da dökülmeye başladı.

11 / 29 Ayrıca kalbi de yavaş atıyordu. Doktorlar Emily'e beslenme tüpü vermeye çalıştılar fakat tüpü söktü. Vitamin içecekleri verdiklerinde ise içecekleri camdan dışarı attı.

12 / 29 İyileşmesinin ardından hastalığı nükseden kız bir kez daha hastaneye yatırıldı. Bu kez iyileşmek için değişmeye karar veren kız, bir spor salonuna kaydoldu.

13 / 29 Adım adım şampiyonluğa yürüyor Daha sonra ise vücut geliştirme koçu Rob Reinaldo ile tanıştı. Vücut geliştirme koçu Rob'un tavsiyeleri sonrasında hayatını değiştirmeye karar veren kız, hızla kilo alıp kas yaptı. Ardından üç kez şampiyonluğu kazanıp, Ekim ayında İngiltere finallerine katılmaya hak kazandı.

14 / 29 Şimdi 'Kesinlikle yemek yemeyi seviyorum. Her gün altı öğün yemek yiyorum ve yemekten zevk alıyorum. Kendimi aç bıraktığım zamanlar geride kaldı." diye konuşan kız, kendini daha güçlü ve mutlu hissettiğini, vücut geliştirmenin hayatını değiştirdiğini söylüyor.

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