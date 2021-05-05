Ansaar International Almanya’da yasaklandı

Kendini uluslararası yardım kuruluşu olarak tanıtan Ansaar International’ın terör örgütlerine yardım ettiği öne sürülüyor.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Ansaar International isimli selefi örgütün ve bu örgüte bağlı tüm yan örgütlerin faaliyetlerini yasakladı.

Seehofer'in sözcüsü Steve Alter, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün, topladığı bağışlarla dünya çapında teröre destek verdiğini öne sürdü. Alter mesajında, Bakan Seehofer'in, "Terörle mücadele etmek isteyen, onun para kaynaklarını kurutmalıdır" ifadesine de yer verdi:

İçişleri Bakanı Seehofer'in yasaklama kararına gerekçe olarak, Ansaar International'ın topladığı yardım paralarını; Suriye'deki El Nusra Cephesi, Filistinli Hamas ve Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab gibi, Almanya tarafından terör örgütü kabul edilen yapılanmalara aktarması gösteriliyor. Açıklamada ayrıca, Ansaar International'in topladığı bağışları sadece insani amaçlar için kullandığını belirterek bağış yapanları aldattığı da dile getiriliyor.