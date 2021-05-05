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Ansaar International Almanya’da yasaklandı

05.05.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Ansaar International adlı örgütün faaliyetlerini yasakladı.

Ansaar International Almanya’da yasaklandı

Kendini uluslararası yardım kuruluşu olarak tanıtan Ansaar International’ın terör örgütlerine yardım ettiği öne sürülüyor.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Ansaar International isimli selefi örgütün ve bu örgüte bağlı tüm yan örgütlerin faaliyetlerini yasakladı.

Seehofer'in sözcüsü Steve Alter, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün, topladığı bağışlarla dünya çapında teröre destek verdiğini öne sürdü. Alter mesajında, Bakan Seehofer'in, "Terörle mücadele etmek isteyen, onun para kaynaklarını kurutmalıdır" ifadesine de yer verdi:

İçişleri Bakanı Seehofer'in yasaklama kararına gerekçe olarak, Ansaar International'ın topladığı yardım paralarını; Suriye'deki El Nusra Cephesi, Filistinli Hamas ve Somali'de radikal İslamcı Eş Şebab gibi, Almanya tarafından terör örgütü kabul edilen yapılanmalara aktarması gösteriliyor. Açıklamada ayrıca, Ansaar International'in topladığı bağışları sadece insani amaçlar için kullandığını belirterek bağış yapanları aldattığı da dile getiriliyor.

2012 yılında, Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurulan Ansaar International, kendini "Allah için" projeler düzenleyen bir yardım kuruluşu olarak tanımlayan bir yapılanma. Örgüt, faaliyetleri ile ilgili olarak, Gazze'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında ihtiyacı olan kişi ve gruplara sağlık, su, temizlik ve eğitim gibi hizmetler sağladığını ifade ediyor.

dpa / ET,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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