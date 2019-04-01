ANSİAD'dan seçim değerlendirmesi

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, seçimlerin ardından odaklanılması gereken ilk konunun ekonomi olması gerektiğini bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, demokrasi ve ekonomik kalkınmanın yerelden başladığına işaret etti.

Kentleri yöneten ve yönetmeye talip olan belediye başkanlarını da önemsediklerini vurgulayan Akıncı, seçimin tamamlanmasıyla odaklanılması gereken ilk konunun ekonomide atılacak adımların ve yapısal reformların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

Akıncı, yapısal reformların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin iş dünyası için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin bölgesel ve küresel ekonomideki ilerlemesi iş dünyamız için önem arz etmektedir. Bu bakımdan istihdam, üretim, yatırım ve ihracat konularında Türk iş dünyası olarak daha çok çalışmak hepimizin en önemli görevidir. Eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasasındaki yapısal reformların hızla devam etmesini temenni ediyor, kalıcı çözümler üreterek yükselen değer Türkiye'yi inşa etmenin ortak ideal ve hedefimiz olduğunu biliyoruz.''

