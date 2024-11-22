Ansızın donacağız! Kar da İstanbul'un kapısında, tarihi bile belli: Hafta sonu başlıyor

Yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'un kapısında. Mega kente hafta sonundan itibaren giriş yapması beklenen soğuklar sıcaklıkları yaklaşık 10 derece düşürecek. Bir yandan da İstanbul'a 2024'te kar yağmasını bekleyenleri sevindirecek haber geldi. Hava durumuna ilişkin gelen son değerlendirmelerle belli olan detaylar şöyle...

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BİRDENBİRE DONACAĞIZ

İlkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarındaki keskin düşüşü ve kar yağışlarının geleceğini haber verdi. MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan uyarıya göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak, Türkiye genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde de yer yer 18 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN? VALİLİK TARİH VERDİ

İstanbul Valiliği de mega kentte kar yağışı beklendiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre; Marmara'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

"SOĞUK VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞLI HAVA GİRİŞ YAPACAK"

Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cuma Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var. Öğlenden itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor.

Yarın Cumartesi sabah erken saatlerde Trakya’dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla’da kuvvetli yağışlara neden olacak su baskınları olur.

Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava Cumartesi akşama doğru ve Pazar, Pazartesi, Salı; İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’da kar yağışlarına neden olacak. İstanbul’da ise kar yağışı yok. Sıcaklık İzmir’de 11, İstanbul’da 7, Ankara’da ise 2 dereceye kadar düşecek."

PAZAR GÜNÜ DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan değerlendirmeye göre ise ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Hafta sonunda bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara : -3/2

İstanbul : 3/7

İzmir : 4/11

Antalya : 7/15

Bursa : 0/8

Eskişehir : -5/1

Konya : -5/1

Kayseri : -10/-2

Bolu : -2/1

Samsun : 6/9

Trabzon : 7/10

Erzurum : -10/-7

Diyarbakır : -4/4Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır