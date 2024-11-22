Ansızın donacağız! Kar da İstanbul'un kapısında, tarihi bile belli: Hafta sonu başlıyor

Yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul'un kapısında. Mega kente hafta sonundan itibaren giriş yapması beklenen soğuklar sıcaklıkları yaklaşık 10 derece düşürecek. Bir yandan da İstanbul'a 2024'te kar yağmasını bekleyenleri sevindirecek haber geldi. Hava durumuna ilişkin gelen son değerlendirmelerle belli olan detaylar şöyle...
Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor.
Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Cuma Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli yağış devam edecek. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve doğu Karadeniz de hafif yağmur var. Öğlenden itibaren Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli lodos tekrar başlayacak. Sıcaklık değişmiyor.
Yarın Cumartesi sabah erken saatlerde Trakya’dan soğuk ve çok kuvvetli yağışlı hava giriş yapacak. Rüzgar karayele dönecek ve sıcaklıkları 10-12 derece ani düşürecek. Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla’da kuvvetli yağışlara neden olacak su baskınları olur.
Yarın gelecek olan soğuk ve yağışlı hava Cumartesi akşama doğru ve Pazar, Pazartesi, Salı; İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’da kar yağışlarına neden olacak. İstanbul’da ise kar yağışı yok. Sıcaklık İzmir’de 11, İstanbul’da 7, Ankara’da ise 2 dereceye kadar düşecek."
Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Hafta sonunda bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.
Ankara : -3/2
İstanbul : 3/7
İzmir : 4/11
Antalya : 7/15
Bursa : 0/8
Eskişehir : -5/1
Konya : -5/1
Kayseri : -10/-2
Bolu : -2/1
Samsun : 6/9
Trabzon : 7/10
Erzurum : -10/-7
Diyarbakır : -4/4