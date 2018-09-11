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Ant-Man and The Wasp'i tekrar izlemeye hazır mısınız?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

Ant-Man and The Wasp, 2 Ekim tarihinden itibaren dijital mağazalarda yerini alacak. 16 Ekim’de ise Blu-Ray olarak satışa sunulacak.

Ant-Man and The Wasp'i tekrar izlemeye hazır mısınız?

İlk olarak vizyona girdiği zaman Marvel severlerin büyük bir heyecanla izlediği Ant-Man and The Wasp, 2 Ekim tarihinden itibaren dijital mağazalarda yerini alacak; 16 Ekim’de ise Blu-Ray olarak satışa sunulacak. Avengers 4'e direkt olarak köprü oluşturan Ant-Man and The Wasp, birçok Marvel hayranını tatmin etmeyi başarmış ve kendi içerisinde yaşanan olaylar neticesinde bir o kadar da güldürmüştü.

6 Temmuz 2018’de vizyona girmesinin ardından IMDB tarafından 7.7 puana layık görülmüş ve vizyonda olduğu ilk hafta sonunu, tam 161 milyon dolarlık dev hasılatıyla herkesi memnun etmişti. Bizi de mutlu ediyor çünkü hak eden yapımların para kazanmasına tek bir lafımız yok.
Ant-Man and The Wasp'i tekrardan izlemeye hazır mısınız?

Marvel cephesinden gelene habere göre Marvel Sinematik Evreni’ni tam olarak kavramamız için oldukça önemli olan Ant-Man and the Wasp, 2 Ekim tarihinde dijital mağazalarda satışa sunulurken, 16 Ekim tarihinden itibaren Blu-Ray olarak raflarda yerini alacak.

Ek olarak Blu-Ray sürümünde henüz bizlerin neleri beklediğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle içerisinde birçok kesilmiş sahne ve kamera arkası görüntüleri barındıracaktır film. Henüz filmi izlemediyseniz ve genel olarak yapım hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız buradan Ant-Man and the Wasp incelememize ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Ant-Man and The Wasp Blu-Ray teknoloji

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