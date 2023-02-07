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Antakya Devlet Hastanesi depremde yıkılmıştı! 33 saat sonra enkazdan kurtarıldı

07.02.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Antakya Devlet Hastanesi'nden saatler sonra sevindiren bir haber geldi. Depremden 33 saat sonra hastane enkazından bir kadın kurtarıldı. 31 yaşındaki Leman isisimli kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antakya Devlet Hastanesi depremde yıkılmıştı! 33 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’da bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan Antakya Devlet Hastanesi enkazından 33 saat sonra kurtarılan 31 yaşında Leman ismindeki kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ümraniye Arama ve Kurtarma ekibinin çalışmaları sonucu enkaz altından kurtarılan kişinin tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekibindeki görevliler enkaz altından çıkarılan kişinin şokta olduğunu ve soy ismini hatırlamadığını belirtti.

DHA

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