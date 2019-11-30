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Antakya Medeniyetler Korosu Sofya'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:39 | Son Güncelleme

ANTAKYA Medeniyetler Korusu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konser verdi.

SOFYA(Bulgaristan),(DHA)-ANTAKYA Medeniyetler Korusu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konser verdi. Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'de birçok farklı kültür, kimlik ve inançtaki inasanın barış içerisinde birlikte yaşadığına dikkat çekerek, "Üç farklı semavi dine ve birçok farklı kökene aidiyeti bulunan üyeleriyle Antakya Medeniyetler Korosu, Türkiye'de farklı inanç ve kültürlerin barış içindeki birlikteliğinin güzel bir örneğini teşkil etmektedir" dedi.
Semavi 3 din ve 6 farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Sofya'da tarihi Merkez Orduevi'nde sahne aldı. Koro, şarkıların yanı sıra ilahi de seslendirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın AB İletişim Stratejisi çalışması kapsamında düzenlenen konser, büyük ilgi gördü. Konseri, Türkiye-Bulgaristan-Romanya Ulusal Meclisleri Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı için Sofya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski AB Bakanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Türk milletvekilleri, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kristian Vigenin, Dışilişkiler Komitesi Başkanı Dzhema Grozdanova, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Dışişleri ve Turizm Bakan Yardımcıları, dini liderler, birçok üst düzeyde yetkililer ve müzikseverler izledi.
Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Koro şefi Yılmaz Özfırat, koronun Türkiye'nin bir yansıması olduğunu söyledi. Koroda Müslüman, Hristiyan ve Musevi üyelerin olduğunu söyleyen Özfırat, "400'den fazla konser verdik. Bunlardan en önemlilerden bazıları- ABD'de Amerikan Kongresi'nde, BM Genel Kurulu'nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, dünyanın birçok noktasında konserler vererek, ülkemizde birarada yaşama kültürünü dünyaya gösterdik" dedi. Özfırat, Çanakkale Türküsü'nü tüm şehitlere adadıklerını belirterek, "Türkiye'nin en özel şehri bize göre Çanakkale'dir. Çünkü Çanakkale'de Hristiyanı da, Müslümanı da bir arada yatmaktadır, bu ülke için canını vermiştir. Bizler de şimdi okuyacağımız Çanakkale Türküsü'nü bütün aziz şehitlerimiz için okuyacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, konser öncesi gazetecilere, Türkiye'de birçok farklı kültür, kimlik ve inançtaki insanın birlikte barış içerisinde yaşadığına dikkat çekerek, "Üç farklı semavi dine ve birçok farklı kökene aidiyeti bulunan üyeleriyle Antakya Medeniyetler Korosu, Türkiye'de farklı inanç ve kültürlerin barış içindeki birlikteliğinin güzel bir örneğini teşkil etmektedir" dedi. Ulusoy, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin medeniyetlerin beşiği olacağını vurgulayacağımız bu konserde, bildiğiniz gibi bu koro her dilden, her inançtan insanları barındıran bir koro olduğu için, Türkiye'nin bu kültürel ve dini zenginliğini vurgulayacak, Bulgarca, Türkçe her dilde şarkı söyleyecek. Ne mutlu ki bunun Türkiye'nin AB yolundaki kararlı adımların ve Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'nin, kültürel anlamda ne kadar zengin ve AB'ne ne kadar katkı sağladığını göstermeye katkı olacak."

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