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Antakya Medeniyetler Korosundan "organ, kan ve kök hücre" bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

Türk Kızılayına ait platformda gün boyu devam eden kampanyaya 200'e yakın koro üyesi bağışta bulunarak destek verdi

Antakya Medeniyetler Korosundan "organ, kan ve kök hücre" bağışı

Üç semavi din ve 6 mezhebe mensup insanlardan oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, organ, kar ve kök hücre bağışında bulundu.

Medeniyetler Evi'nde kurulan Türk Kızılayına ait platformda gün boyu devam eden kampanyaya 200'e yakın koro üyesi bağışta bulunarak destek verdi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'ye örnek olmak için böyle bir duyarlılık çalışmasına imza attıklarını söyledi.

Bağış etkinliğine koro üyelerinin yanı sıra vatandaşların da yoğun katılım gösterdiğini belirten Özfırat, "Türk Kızılayı bu konuda çok ciddi bir çaba göstererek bugün Medeniyetler Evi'nde böyle bir imkan sağladı. Bizler de dernek olarak hem kök hücre hem kan hem de organ bağışında bulunduk. Bugün yaklaşık 200 kişinin katılımı oldu." dedi.

Özfırat, kampanyaya katılan herkese teşekkür etti.

Koroda yer alan Hülya Yücel, herkese böyle güzel bir kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Ümit Seyfettinoğlu bağışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her vatandaşın kan, kök hücre ve organ bağışında bulunması gerektiğine işaret eden Seyfettinoğlu, "Herkesin başına gelebilecek bir şey, kan arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz hiçbir yerde. Korkunç bir tedirginlik söz konusu olabiliyor." diye konuştu.

Bu tarz etkinliklerin farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirten Seyfettinoğlu, "Yoksa sessiz sedasız hepimizin yapması gereken şey aslında. Herkese tavsiye ediyorum. Sonucundaki mutluluk gerçekten olağanüstü bir duygu." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay medeniyetler korosu

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