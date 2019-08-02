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Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Samsun'da konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:24 | Son Güncelleme

Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Samsun'da konser

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun'da konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'ndeki konser öncesinde konuşan koro şefi Yılmaz Özfırat, 200 kişiden oluşan koronun, 2007 yılında Hatay'da farklı dinlere ve mesleklere sahip kişiler tarafından kurulduğunu anımsattı.

Özfırat, sözlerine şöyle devam etti:

"Koroda Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar var. Hani bir söz var ya 'Yaradılanı severim yaradandan ötürü', işte biz onu göstermeye çalışıyoruz. Günümüzde çok popüler oldu 'yaratılanı seviyorum yaradandan ötürü', ama o Ermeni, ama o Türk, ama o Kürt ama o Alevi dediğimiz sürece maalesef kaybetmeye mahkumuz. Birileri bizi karıştırdı halen daha karıştırmaya devam ediyor. İster Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Bunu insanlara tekrar göstermek zorundayız. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi'ni doğru okursak orada 'azınlıklar size emanetimdir' demiştir. Koro içersinde Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar var. Koro içerisinde AK Parti'li, MHP'li, CHP'li her kesimden insan var ve bu Türkiye'nin bir yansımasıdır. Koro içerisinde aynı zamanda farklı meslek grupları da var. Papazlar, imamlar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, manifaturacılar, ev hanımları, PTT çalışanları yani halktan kişiler yer alıyor."

Koronun tek hedefinin hep birlikte tek bir Allah için şarkılarını ve ilahilerini söylemek olduğunu dile getiren Özfırat, konsere katılan dinleyicilere teşekkür etti.

Konsere, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Haluk Akyüz, TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Antakya Medeniyetler Korosu Samsun

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