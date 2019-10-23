Antakya Otogarı'nın satışı bölge esnafını tedirgin etti

Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA)- HATAY'da yaklaşık 12 yıldır aktif olmayan ancak bölgedeki esnafa ev sahipliği yapan Antakya Otogarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar sonrası ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Bölge esnafı, ihalenin iptal edilmesini ve satışın durdurulamasını istedi.

Kentte Çevre Yolu üzerinde yeni otogarın yapılmasının ardından atıl halde bulunan Antakya Otogarı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla satışa çıkarıldı. İçerisinde ve dışında 106 esnafın bulunduğu otogarın 30 Ekim'de gerçekleştirilecek olan ihaleyle satışı gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlarda belirli bir yıllık ücret karşılığında dükkan açan esnaf, özelleştirilmenin gerçekleşmesi halinde dükkanları boşaltmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Eski Antakya Otogarı'nda 10 yıldır esnaflık yapan İsa Akdemir geniş bir alana sahip olduklarını ve bölgedeki iş yerlerinin tekrardan yapılandırılıp, kooperatifleştirilerek esnafa kazandırılabileceğini belirterek, özelleştirme adına satışın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bölgede 46 yıldır esnaflık yapan Mehmet Gürkan ise, "1973 yılından beri burayı kendi mekanım gibi çalıştırdım. Belediyeye olan borçlarımı aksatmadan ödemeye çalıştım. Son zamanlarda işlerimizin kötü olmasından dolayı belediyeye olan borçlarımızı yapılandırdık. Benim daha 2 yıl ödemem gereken borcum var. Biz bunu kara kara düşünürken, belediye buraları satışa çıkardı. Burasının akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızdan rica ediyoruz; bu dükkanların satılışının 1-2 senelik bir sürece yayılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ESNAF MAĞDUR OLACAK'

DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, bu konuda her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiçbir tebligat ya da bilgi verilmeden esnafımız panolarda ihalenin gerçekleşeceğini öğrendi. Biz de bu durumu esnafımızla beraber öğrendik. Biz buranın satılmasını ve esnafımızın mağdur edilmesini istemiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın duyarlılığına güveniyorum. Satış durdurulmalı, bölgenin değerlendirilmesi konusunda Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ortak akılla daha büyük bir proje yapılması için bölge usta mimarlara bırakılmalıdır."

FOTOĞRAFLI

