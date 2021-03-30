Antalyalı gençten 'Efeler' gibi evlilik teklifi!

Lara Düden Park'a 6 erkek arkadaşı ile birlikte tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Genç kadın da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde erkek arkadaşı ve arkadaşlarının oyununu izledi.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşının yanına gelen genç, cebinden tek taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları da bu sırada küçük havai fişekleri ateşledi. Genç kadın, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

ÇEVREDEKİLER ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Gencin önce zeybek oynaması ve ardından kız arkadaşına romantik evlilik teklifi, parkta oturan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

DHA

