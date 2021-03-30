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Antalyalı gençten 'Efeler' gibi evlilik teklifi!

30.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kız arkadaşına evlilik teklif etmeye karar veren genç, 6 arkadaşıyla birlikte kız arkadaşına zeybek gösterisi sergiledi. Şovun sonunda ise evlilik teklif etti. Güllerle oluşturulan kalbin içinde zeybek oyununu izleyen genç kadın, tek taş yüzükle gelen sevgilisinin teklifi kabul etti.

Lara Düden Park'a 6 erkek arkadaşı ile birlikte tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Genç kadın da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde erkek arkadaşı ve arkadaşlarının oyununu izledi.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız arkadaşının yanına gelen genç, cebinden tek taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları da bu sırada küçük havai fişekleri ateşledi. Genç kadın, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

ÇEVREDEKİLER ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Gencin önce zeybek oynaması ve ardından kız arkadaşına romantik evlilik teklifi, parkta oturan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

DHA

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antalya
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