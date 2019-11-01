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Antalya, 10 ayda 14,1 milyon turist ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, yılın ilk 10 ayında gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 136 bin 150'ye ulaştı.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, yılın ilk 10 ayında gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 136 bin 150'ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 17,04 arttı.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında gelen yabancı turist sayısı, 14 milyon 136 bin 150 oldu. Geçen yıl aynı dönemde rakam 12 milyon 77 bin 550 olmuştu. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı 2 milyon 58 bin 600 artarken, oransal artış ise yüzde 17,04 oldu. Yurt dışında yaşayıp kenti ziyaret eden Türk vatandaşları da dahil edildiğinde, Antalya'ya 10 ayda gelen toplam ziyaretçi sayısı 14 milyon 696 bin 497'ye ulaştı.
Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı verilerine göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında ise kent, 1 milyon 635 bin 346 turist ağırladı. Ekim itibarıyla geçen seneye göre artış oranı yüzde 20.32 olarak kaydedildi.
RUS TURİST ZİRVEDE
Milliyetlere göre yapılan analize göre ise ekim ayı sonu itibarıyla 193 ülkeden turist ağırlayan kenti en çok Ruslar tercih etti. Rusya'dan geçen seneye göre yüzde 15,66'lık oran ve 733 bin kişi artışla toplam 5 milyon 414 bin 602 kişi geldi. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38,30 oldu.
ALMANYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE
En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen yıla göre yüzde 15,76'lık oran ve 341 bin kişilik artışla gelen toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 508 bin 289 oldu. Almanların toplam ziyaretçi rakamındaki payı ise yüzde 17,74 olarak açıklandı. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 12,7'lik oran ve 89 bin artışla toplam 799 bin 75 turist geldi. Ukrayna'nın toplam rakamdaki payı da yüzde 5,65 oldu. İngiltere pazarında da yüzde 11,56'lık oran ve 71 bin artışla toplam 686 bin 881 turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4,86 oldu.

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