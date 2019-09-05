'Antalya 16 milyon turisti rahat görecek'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yıl başındaki 16 milyonluk turist hedefinin 10,7 milyonu, 8 ayda gerçekleşti. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Antalya, sezon hedefini çok rahat gerçekleştirecek" dedi.

Dünyada en çok turistin ağırlandığı 3'üncü kent Antalya'da, turizm rekorları kırılmaya devam ediyor. 2019 yılında her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan kent, yıl başında konulan 16 milyon turist hedefine ilerliyor. Geçen yıla göre yüzde 17 artış yakalayan turizm verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Rakamların bu şekilde seyredeceğini biliyorduk. Ağustos ayı geçen seneye göre yüzde 18, Antalya genel olarak ise yüzde 17 civarında artış yakaladı. Geçen seneki rakamlara ve bu yılki rakamlara tekrar bakacak olursak Antalya çok rahat bir şekilde hedefini gerçekleştirmiş şekilde sezonu kapatacak diyebiliriz" diye konuştu.

'ALMAN TURİST RAKAMLARI 2021'DE ANCAK DÜZELİR'

Rusya'dan gelen turistlerle ilgili rakamlardan oldukça memnun olduklarını belirten Başkan Ayık, Rusya'da en iyi rakamları 2014 yılında gördüklerini söyledi. Bu yıl sadece Rusya'dan 6 milyon ziyaretçi beklediklerini anlatan Ayık, "Almanya için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Almanya için 2018 yılından bu yana artış devam ediyor ama onlarda da en iyi rakamları 2015 yılında yakalamıştık. Hala 2015'in gerisindeyiz. 2020-2021 yılında ancak 2015 rakamlarını yakalayabiliriz" dedi.