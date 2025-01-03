Antalya 2024'te rekor kırdı! 17 milyondan fazla turist geldi...

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kente gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yılın 12 aylık döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Antalya Havalimanı'na giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcularla birlikte kente gelen turist sayısı 17 milyon 278 bin 103 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla Antalya, bir yıl içinde ağırladığı toplam ziyaretçi sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçi ile ilk sırada, 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada ve 1 milyon 574 bin 167 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya takip etti.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞ SAYISINDA TARİHİ ZİRVE

Öte yandan Antalya'ya yurt dışından gelen Türk vatandaş ziyaretçi sayısında da tarihi bir başarı gerçekleşti. Bir yıl içinde yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 oldu. Bu veri, Antalya turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Kente hava yoluyla gelen günlük ziyaretçi sayısında da rekor sayıya ulaşıldı.

3 Ağustos 2024'te Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden giriş yapan 102 bin 755 ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı elde edildi. Bu rakam, Antalya turizminin yoğunluğunu ve uluslararası cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya'ya 1-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde gelen turist sayısı ise 318 bin 641 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında kente en çok ziyaretçi, 81 bin 244 ile Almanya'dan geldi. Rusya, 46 bin 793 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 34 bin 170 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kazakistan, Hollanda, Romanya ve Belçika takip etti.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır