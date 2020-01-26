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Antalya 2'nci Dünya Savaşı'nın sessiz tanığı, Akdeniz'de 75 metre derinlikte

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

  2'nci Dünya Savaşı'nın sessiz tanığı, Akdeniz'de 75 metre derinlikte İkinci Dünya Savaşı'nda Meis adasındaki İngiliz üstlerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı Savoia-Marchetti SM 79 Sparviero bombardıman uçağı, Akdeniz açıklarında Kaş ile Meis adası arasında 55-75 metre derinlikte tarihe sessiz tanıklık ediyor.

2'nci Dünya Savaşı'nın sessiz tanığı, Akdeniz'de 75 metre derinlikte
İkinci Dünya Savaşı'nda Meis adasındaki İngiliz üstlerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı Savoia-Marchetti SM 79 Sparviero bombardıman uçağı, Akdeniz açıklarında Kaş ile Meis adası arasında 55-75 metre derinlikte tarihe sessiz tanıklık ediyor.
Akdeniz'e 640 kilometrelik sahili bulunan Antalya, dünyaca ünlü plajlarının yanı sıra su altındaki birçok tarihi batık ve doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Akdeniz suları antik çağlardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar birçok tarihi batığa ev sahipliği yapıyor. Bu batıklardan birçoğu bugün dalış turizmine açılarak, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlarken bazı batıklar ise hem devam eden su altı kazıları, hem de sportif dalışa uygun olmadığı için pek bilinmiyor.
İTALYAN BATIĞINA DALDI
Antalya'nın Kaş ilçesi ile sadece 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis arasındaki, İkinci Dünya Savaşı batığı 3 pervaneli 1935 model İtalyan yapımı Savoia- Marchetti SM 79 Sparviero bombardıman uçağı da dalış turizmine uygun bir noktada olmadığı için pek bilinmeyenler arasında yer alıyor. Balıkadam olarak da bilinen Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya'nın su altı envanterinin çıkartılması çalışmaları kapsamında bu İtalyan batığını da dalış gerçekleştirdi.
1991 YILINDA BULUNDU
İtalyan bombardıman uçağının 1991 yılında bir araştırma dalışı sırasında dalış eğitmeni Uğur Eroğlu tarafından bulunduğunu belirten Tahsin Ceylan, "Kaş ile Meis adası arasında Meis adasına yakın bir noktada, ancak bizim karasularımızda. Flying Fish dalış noktası olarak adlandırılan bu nokta, zengin fauna ve florasının yanı sıra derinliklerinde bir dönemin sessiz tanığını da saklıyor" dedi.
55-75 METRE DERİNLİKTE
İkinci Dünya Savaşı sırasında Meis adasındaki İngiliz üslerini bombalarken karadan açılan uçaksavar ateşiyle yara alan uçağın 55- 75 metre derinliklerde sessizliğe gömüldüğünü anlatan Ceylan, "Uçak 21 metre kanat ve 16 metre gövde uzunluğunda, 610 HP güç üreten üç motorlu ve beş mürettebatlı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi semalarında yaşanan yoğun hava savaşının kurbanlarından biri. 3 MG 12.7 ve 2 MG 7.7 milimetre makineli tüfeklerini kendini korumak için kullanırken, altındaki bomba kızaklarında taşıdığı muhtelif bombalarla müttefik kuvvetlerinin yer hedeflerine saldırılar düzenliyormuş" diye konuştu.
UÇAKSAVARLA VURULMUŞ
Bu uçağın İkinci Dünya Savaşı'nın en başarılı bombardıman uçaklarından biri olarak kabul edildiğini kaydeden Ceylan, şöyle devam etti:
"Altında taşıdığı torpilleriyle de Ege Denizi'nde rastladığı müttefik savaş ve destek gemilerine ciddi zayiat vermeyi başarmış. Muhtemelen Rodos'taki bir hava üssünden havalanmış ve verdiği mücadeleden yenik ayrılarak Meis açıklarında sulara gömülmüştü. Kaşlı yaşlı balıkçıların anlattığına göre, o zamanlar yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı Meis Adası'ndaki İngiliz üslerini bombalayıp Meis Limanı'ndaki İngiliz gemilerini torpidolamaya çalışırken açılan uçaksavar ateşi sonucu düşen üç uçaktan biriymiş."
SPORTİF DALIŞ LİMİTLERİNİN ÜSTÜNDE
Uçaklardan birinin Kaş'ın dağlarına düştüğü ve Türk makamlarının enkazı kaldırdığını anlatan Ceylan, "Diğeriyse Meis Limanı girişinde sulara gömülmüş. Aldığı hasar sonucu düşmekte olan bu uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilot, Meis'ten açılan uçaksavar ateşiyle havadayken öldürülmüş. Uçaktan kurtulan olmamış ve pilotun Kaş'a gömülen naaşı, sonraki yıllarda İtalyan askeri yetkilileri tarafından İtalya'ya götürülmüş. Dalış noktası bir dönem lahos ve orfozların sürü halinde görüldüğü bir nokta iken genel ekolojik fakirlikten bu bölge de nasibini almış. Uçak batığı, sportif dalış limitlerinin dışında teknik dalış disiplini gerektirmektedir" dedi.

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