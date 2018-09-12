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Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 10:42 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi. Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

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