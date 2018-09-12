Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

DOÇ. DR. NİHAT DİPOVA: DEPREMLERİN YIKICI ETKİSİ OLMAZ

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihat Dipova, Antalya'da dün meydana gelen 4.8 ve bugünkü 5.2 büyükülgündeki depremler nedeniyle korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Antalya'nın deprem açısından biraz karmaşık bir bölgede, çok sayıda deprem üretecek faya sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Nihat Dipova, son iki depremin aynı fay üzerinde, farklı noktalarda yaşandığını kaydetti. Bu fayın Akdeniz'in ortasından başlayıp, kuzeye doğru belli bir açıyla dalan ve dalma- batma fayı denilen bir fay olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dipova, "Bunun üzerinde oluyor. Antalya'da rapor edilen depremler büyüktür. Ancak çok fazla etkilemedi, birazcık avizemiz sallandı, o kadarla kaldık. Bunun sebebi çok derinde ve çok uzakta olması" dedi.

'ANTALYA'DA YIKICI BİR ETKİYE SEBEP OLMAZ'

Döşemealtı ilçesinde dün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında yaşanan depremin 90 kilometre derinde olduğu ve o nedenle sönümlenerek geldiğini anlatan Doç. Dr. Nihat Dipova, "Bu kadar büyük bir depremi biz fazla hissetmedik, yıkıcı bir etkisi olmuyor uzakta olduğu için. Bu sabah 09.21'deki deprem de aynı şekilde çok uzaktaydı. Körfez açıklarında ve yaklaşık 40 kilometre derinlikte oldu. Bunu da düşük bir şiddette hissettik. Bu tür depremler Antalya'da yıkıcı bir etkiye sebep olmaz. Bu konuda fazla korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

İki büyük depremin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Doç. Dr. Dipova, şunları söyledi:

"Her depremin öncüsü ve artçısı olur ve biz bunları tek bir deprem olarak değerlendiriyoruz. Merak edilen, acaba büyük bir depremin habercisi miydi, bunu söyleyemeyiz. Bu doğru olmaz. Bundan sonra daha büyük daha yıkıcı bir deprem beklemiyoruz. Ayrıca bu fay, Antalya'da yerleşim yerlerine ya çok uzakta ya çok derinde depremler üretir. Antalya'nın yerleşim yerleri üzerine geldiğinde çok derindedir. Yüzeye yakın depremler ise çok uzaktadır, Antalya'nın çok güneyinde körfezdedir. O yüzden fazla bir etki beklemiyoruz."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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