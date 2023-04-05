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  4. Antalya açıklarında gemi battı! Saat 03.47'de ihbar geldi, 9 personel için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Antalya açıklarında gemi battı! Saat 03.47'de ihbar geldi, 9 personel için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

05.04.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya açıklarında Gine Bisseou bayraklı ticari gemi battı. İhbar üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı 14 mürettebatlı gemiden toplamda 5 personelin kurtarıldığını, 9 personel için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Antalya açıklarında gemi battı! Saat 03.47'de ihbar geldi, 9 personel için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Vali Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

5 PERSONEL KURTARILDI! HASTANEYE GETİRİLDİLER

Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SAAT 03.47'DE İHBAR GELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(AA)

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antalya gemi

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