HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren açıklama! İşte tehlike altındaki iller

Antalya açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren açıklama! İşte tehlike altındaki iller

19.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın 155 km açığında bugün sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü önemli açıklamalarda bulundu. Yüklü, bölgede 7.4 büyüklüğünde bir deprem görebileceğini belirterek Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli, İzmir ve sahil tarafında bulunan bütün yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu aktardı.

Antalya açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren açıklama! İşte tehlike altındaki iller

Antalya'nın Kaş ilçesinin 155 km açığında bugün sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem sonrası yaptığı açıklamada can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

"7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM GÖREBİLİRİZ"

Birçok kez Akdeniz'deki o bölgede deprem olacağına işaret ettiklerini hatırlatan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, , “Afrika ve Anadolu levhaları arasındaki sınırdır. Orada geçmişte 6.4, 6 büyüklüklerinde depremler oldu, enerji boşalımı sağlandı, bundan sonra '30-40 yıl rahat ederiz korkulacak bir şey yok' deme şansımız olmayan tek bölgedir. Afrika Levhası bugün deprem olan bölgede, Anadolu'nun altına dalıyor. İki levha arasında bir kapı olduğunu düşünün. Afrika Levhası daha güçlü. 'Kapıyı kıracağım' diye ittiriyor. Anadolu Levhası da çok güçlü olmadığı için kırılımda hep öteleme olduğundan bize doğru gerçekleşmiştir. Kırılımın gerçekleştiği zaman meydana gelecek depremin büyüklüğü 7'nin üzeridir. Hatta 7.4 büyüklüğünde bir deprem görebiliriz. 6 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde belki ondalık olarak küçük bir fark gibi görünse de aslında şiddet artışı olarak 30 kat fark vardır" diye konuştu.

Son Dakika: Antalya Kaş açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)Son Dakika: Antalya Kaş açıklarında deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

TEHLİKE ALTINDAKİ İLLER

7 büyüklüğündeki bir depremin Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli, İzmir ve sahil tarafında bulunan bütün yerleşim yerlerinde çok ciddi tahribata neden olabileceğini vurgulayan Atakan Yüklü, “Sahilde yerleşen binalar, 25 yılını doldurmuş 2000 yılı öncesi binalar, bu zamana kadar deniz suyuna maruz kalmış binalar tahrip olur, yıkılır. Bunun önüne geçmek için riskli binaların yerel yönetimler tarafından hemen tespit edilmesi gerekiyor. Hemen kentsel dönüşüme girilmeli. Yanlış yerlere imar açılan binaların çok hızlı bir şekilde planlama yapılıp oralar terk edilmeli. Belediyelerde yer bilimleriyle uğraşan meslek grupları yok. Belediyelerin jeofizik ve jeoloji mühendislerini istihdam etmesi alan araştırmaları yapmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu tip araştırma yapacak yetkililer yok" dedi.

"2-3 SAAT SONRA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELEBİLİR"

Atakan Yüklü, şu an tsunami riski olmadığını belirterek, "Belki deniz seviyesi yükselmiş olabilir. 2- 3 saat sonra belli olur. Ama 7 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremde çok ciddi tsunami göreceğiz. Antik Türk kaynaklarına baktığımızda bu tip olaylar yaşanmış. Patara, Demre, Kekova gibi antik kentlerde tsunami izlerini görebilirsiniz. Bunun için tsunami izleme istasyonlarının kurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladıYerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladı
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileriKoronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri
Sonunda bunu da gördük! Yönetim grubu kurup maaşa bağlamışSonunda bunu da gördük! Yönetim grubu kurup maaşa bağlamış
Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.