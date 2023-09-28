Antalya Adliyesi emanetinden 6 kilo kokain çalındı; 3'ü memur 5 tutuklama
Mynet Haber
13 dakika önce
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Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğu'nun uyuşturucu muhafaza edilen bölümünden 6 kilo kokain maddesinin eksik olduğu anlaşılınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevli 3 memurla birlikte toplam 5 kişi tutuklandı.
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