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  4. Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi

Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi

15.04.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir avukata, çantasını x-ray cihazına bırakmadan adliyeye giriş yaptığı gerekçesiyle 441 lira ceza uygulandı.

Antalya Adliyesi'nde çantasını x-ray cihazına bırakmayan avukata para cezası verildi

Avukat Ezgi Altınkurt Sağlık, 24 Mart'ta adliyenin personel, avukat ve hakim-savcıların kullandığı kapısından giriş yaptı. Çantasını güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen x-ray cihazından geçirmeden adliye binasına giren Sağlık hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Sağlık'a "Kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 441 lira ceza uygulandı.

Öte yandan iki avukat hakkında da aynı suçtan tutanak tutularak işlem yapıldığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ceza

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