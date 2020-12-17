Antalya Adliyesi önünde 'şüpheli motosiklet' alarmı!

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Adliyesi binasına giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikleti, şüpheli bulundu. Bunun üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın kamyonete ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, çalışma başlattı.

ADLİYENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve yardımcılarının da olay yerine gelmesinin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Hassas burunlu bomba arama köpeğinin de getirildiği olay yerinde, özel kıyafetli bomba imha uzmanı, robotla motosikleti kontrol etmek için hazırlıklara başladı. Adliyenin giriş ve çıkışları kapatılırken, adliye önündeki tali yolda da trafik akışı engellendi.

POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen adliye personeli, motosikleti bırakan kişinin eşkalini belirledi. Adliye içinde yapılan arama sonucu bulunan paket servis kuryesi Mesut D., dışarı çıkarıldı. Motosikletinin başında bomba imha uzmanını gören Mesut D., hasar göreceğini düşünerek, polislere tepki gösterdi. Mesut D., güçlükle sakinleştirildi.