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Antalya Adliyesi önünde 'şüpheli motosiklet' alarmı!

17.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Antalya Adliyesi önünde 'şüpheli motosiklet' alarmı!

Antalya'da adliyenin girişinin yanına bırakılan paket servis motosikletinin plakasının kamyonete ait olduğu belirlenince polis, çevrede önlem alıp, çalışma başlattı. Yapılan kontrolde, ruhsat üzerindeki 'AAH' harflerinin plakaya yanlış basımla 'AHH' yazıldığı belirlendi. Duruşmaya geldiği öğrenilen kurye Mesut D. ise bomba imha uzmanını görünce motosikletinin hasar göreceği düşüncesiyle polise tepki gösterdi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Adliyesi binasına giriş kapısının yanına bırakılan paket servis motosikleti, şüpheli bulundu. Bunun üzerine trafik ekiplerinin yaptığı sorguda, plakanın kamyonete ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, çalışma başlattı.

ADLİYENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve yardımcılarının da olay yerine gelmesinin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Hassas burunlu bomba arama köpeğinin de getirildiği olay yerinde, özel kıyafetli bomba imha uzmanı, robotla motosikleti kontrol etmek için hazırlıklara başladı. Adliyenin giriş ve çıkışları kapatılırken, adliye önündeki tali yolda da trafik akışı engellendi.

POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen adliye personeli, motosikleti bırakan kişinin eşkalini belirledi. Adliye içinde yapılan arama sonucu bulunan paket servis kuryesi Mesut D., dışarı çıkarıldı. Motosikletinin başında bomba imha uzmanını gören Mesut D., hasar göreceğini düşünerek, polislere tepki gösterdi. Mesut D., güçlükle sakinleştirildi.

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PLAKA YANLIŞ BASILMIŞ

Duruşmasını kaçırmamak için motosikletini yolun kenarına bırakarak, adliyeye girdiğini söyleyen Mesut D.'nin ruhsatı incelendi. Yapılan incelemede, ruhsatta 'AAH' olarak belirtilen motosiklet plaka harflerinin yanlış basım sonucu 'AHH' olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Mesut D.'nin GBT sorgusunun ardından motosiklet, detaylı araştırılmak üzere çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak: DHA

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