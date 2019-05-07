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Antalya Adliyesinde sınırları aşan SEGBİS bağlantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

Adliyede görülen bir davada, ilk kez yurt dışına SEGBİS ile bağlantı gerçekleştirilerek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan yabancı uyruklu sanığın kendisini savunması sağlandı - Romanya'da bulunan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Antalya'da görülen bir davada, Romanya'da bulunan yabancı uyruklu sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemede kendini savunma imkanı buldu.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "kasten öldürmeye teşebbüs" davasının karara bağlanması için 17. celsede sanığın ülkesi Romanya'ya SEGBİS aracılığıyla bağlanıldı.

Galati Bölge Adliye Mahkemesine gerçekleştirilen bağlantı sayesinde tutuksuz sanık Marcela Hornea (39), tercüman aracılığıyla kendisini savundu.

Sanık Hornea, pişman olduğunu belirterek, "Küçük çocuğum var. Öldürme kastım yoktu. Bir anlık sinirle yaptım. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın birlikte kaldıkları mağdur M.A.Ö. tarafından dövülerek yaralandığı belirtildi. Buna kızan sanığın, bıçakla mağduru hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı belirtilen mütalaada, eylemi haksız tahrik altında işlediği için sanığın 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçunun teşebbüs aşamasında kalması dolayısıyla sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğini değerlendirerek cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. İyi hal indirimi de uygulanan sanık 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Romanya ile gerçekleştirilen bağlantının, Antalya Adliyesinden yurt dışına yapılan ilk SEGBİS bağlantısı olduğu belirtildi.

- Olayın geçmişi

Kepez ilçesinde 7 Ekim 2011'de Romanya vatandaşı Marcela Hornea, bir süre birlikte yaşadıkları M.A.Ö.'yü tartışma sırasında bıçakla ağır yaralamıştı. Tutuklanan Hornea, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

Müşteki avukatının başvurusu üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yeniden yargılanmasını istemişti. Bunun üzerine tahliye olduktan sonra ülkesine döndüğü tespit edilen sanık hakkında yakalama emri çıkartılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya duruşma Romanya SEGBİS

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