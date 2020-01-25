Ebeveynlerin çocukları arasında sağlıklı iletişim kurabilmeleri için alanında uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen "Antalya Anne ve Çocuk Festivali" başladı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, "hayal et, keşfet, öğren, oyna" sloganıyla çocuklar, anne, baba ve büyüklerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocukların robotik kodlama, bilim, masal, hareket eğitimi, drama gibi atölye etkinlikleriyle doyasıya eğlendiği festivalde ebeveynler de uzman doktorların verdiği bilgilerle fikir sahibi oldu.

Festival Koordinatörü Hatice Yağar, AA muhabirine, ilk kez düzenledikleri etkinliğe çocukların yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığını söyledi.

Çocukların yarıyıl tatilinde hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlamak istediklerini belirten Yağar, "Festivalde sadece çocuklar eğlenip öğrenmiyor, ebeveynler de burada eğlenme ve öğrenme fırsatı buluyor. Burada dans okullarının sahne gösterilerinin yanı sıra tiyatro ve çeşitli aile yarışmaları ile ebeveynler, çocuklarıyla birlikte yarışma ve eğlenme fırsatı buluyor." dedi.

Festival yarın sona erecek.

