Antalya, Ardahan ve Artvin sahur vakti ne zaman? Antalya, Ardahan ve Artvin iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Antalya, Ardahan ve Artvin'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Antalya, Ardahan ve Artvin'de sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

ANTALYA, ARDAHAN VE ARTVİN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya, Ardahan ve Artvin'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

ANTALYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ARDAHAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ARTVİN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



