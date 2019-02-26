ANTALYA 'ATATÜRK ÖLDÜ, CUMHURİYET BİTTİ Mİ'

DSP Lideri Aksakal: Ben bildim bileli Atatürk'ü istismar ediyorlar (3)

'ATATÜRK ÖLDÜ, CUMHURİYET BİTTİ Mİ?'

Antalya'da seçim çalışmalarını yürüten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aksu ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı. DSP Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım'a destek isteyen Aksakal, seçim otobüsünün üstünden kendisini karşılayanlara seslendi. Partisinin 2007 yılında özellikle seçime sokulmadığını öne süren Aksakal, DSP'nin bittiğine yönelik algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Aksakal, "Ecevit öldü, DSP bitti, dediler. Kusura bakmayın; Atatürk öldü, Cumhuriyet bitti mi? Ecevit gibi binlerce DSP'li var" dedi.

'TEK BEKA, KOLTUKLARININ SEVDASI'

Bülent Ecevit'ten önce sevgiyi, dürüstlüğü öğrendiklerini belirten Aksakal, yurtsever ve halksever olduklarını söyledi. Bu konuda kimsenin kendi ellerine su dökemeyeceğini kaydeden Aksakal, "Bir ittifak yasası çıkardılar. Toplum bunu anlayamadı. Millet bunların devleti kalkındıracağını düşündü. Bize de 'İttifaka girin' dediler ama biz bunu kabul etmedik. Herkes seçime girsin istedik. Bu memleketi hep birlikte yönetelim istiyoruz. Şimdi de 'Bu DSP nereden çıktı?' diyorlar. Bu parti 33 yıldır var, 3 kere devlet yönetti. Madem bir beka sorunu Türkiye'nin bütün illerini ilgilendiriyorsa neden 53 vilayette ittifak yaptınız? Tek beka kendi koltuklarının sevdası, korkunun ecele faydası yok. DSP geliyor" diye konuştu.